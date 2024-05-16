مباحثات بين وزيريْ خارجية كوريا وسلوفاكيا حول تعزيز التعاون الاقتصادي

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" مباحثات مع نظيره السلوفاكي "يوراج بلانار" أمس الأربعاء في سيول، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية. ووفقا لما أوضحته وزارة الخارجية الكورية أمس الأربعاء، نقل "تشو" تقديره لمساهمة وزير الخارجية السلوفاكي "يوراج بلانار" في تطوير العلاقات الثنائية خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2017 عندما كان حاكما لمنطقة "زيلينا"، حيث كانت تعمل هناك العديد من الشركات الكورية.كما أعرب "تشو" عن تقديره للتبادلات النشطة رفيعة المستوى بين البلدين بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام الماضي. وطلب وزير الخارجية الكوري دعم سلوفاكيا لحوالي 140 شركة كورية تعمل هناك، معربا عن أمله في أن يتوسع التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين ليشمل محطات الطاقة النووية والصناعات الدفاعية.ومن جانبه، أعرب "بلانار" عن أمله في أن ينوّع البلدان تعاونهما الاقتصادي ليشمل قطاعات البحث والتطوير والتكنولوجيا الجديدة، مثل الروبوتات الصناعية، مع تعزيز التعاون في القطاعات الأمنية أيضا.ومن جهة أخرى، أعرب "تشو" عن قلقه بشأن التعاون العسكري غير المشروع بين كوريا الشمالية وروسيا والذي يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين، متعهدا بالرد بصرامة مع المجتمع الدولي. وردا على ذلك، أكد الوزير السلوفاكي على دعم بلاده للسلام وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، وأدان استفزازات كوريا الشمالية، متعهدا بالتزام بلاده بتنفيذ العقوبات ضد بيونغ يانغ.