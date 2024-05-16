مشاروات بين وزير العدل والنائب العام بشأن التعديل الأخير في المناصب القضائية

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قال وزير العدل الكوري "بارك سونغ جيه" إنه تشاور مع النائب العام بشأن التعديل الأخير في مناصب كبار مسؤولي النيابة العامة قبل اتخاذ أي إجراءات.وأدلى الوزير بهذه التصريحات للصحفيين اليوم الخميس عندما سُئل عما إذا كان قد تشاور مع النائب العام "لي وان صوك"، الذي دعا الوزارة إلى تأجيل إجراء التعديلات.وفيما يتعلق بدعوة النائب العام، أشار الوزير "بارك" إلى أن لديه الحق في إجراء تعيينات المسؤولين دون قبول كل طلب.كما رفض الوزير أيضا الانتقادات التي تقول إن تلك التعديلات جرت بقيادة المكتب الرئاسي، مؤكدا أنه قرر أن هناك حاجة لإجراء تغيير في المسؤولين بعد أشهر من المراقبة والمداولات.وفيما يتعلق بالتكهنات بأن التعديلات تمت بسبب تحقيقات النيابة العامة في مسألة قبول السيدة الأولى "كيم كون هيه" لحقيبة فاخرة، قال الوزير إن تلك التحقيقات سوف تستمر بغض النظر عن التعديلات.