رئيس مكتب النيابة الجديد في سيول يؤكد استمرار التحقيقات مع السيدة الأولى

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قال "لي تشانغ سو" الرئيس الجديد لمكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية، إنه سوف يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان السير السلس للتحقيقات الجارية حاليا في قضية قبول السيدة الأولى "كيم كون هيه" لحقيبة فاخرة.وأدلى "لي" بهذه التصريحات للصحفيين اليوم الخميس لدى وصوله إلى مقر عمله لبدء مهام منصبه الجديد كرئيس لمكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية، الذي يقود التحقيقات في قضية السيدة الأولى.وقد تم تعيين "لي" في هذا المنصب في تعديل مفاجئ لكبار مسؤولي النيابة العامة بواسطة وزارة العدل، يوم الاثنين.وردا على سؤال عما إذا كانت النيابة العامة سوف تستدعي السيدة الأولى للاستجواب، قال الرئيس الجديد لمكتب النيابة العامة إنه من الصعب التعليق على تفاصيل التحقيقات في الوقت الراهن.وفيما يتعلق بالمخاوف من أن التعديلات الأخيرة قد تتعارض مع سير التحقيقات مع السيدة الأولى، أعرب عن اعتقاده بأن وكلاء النيابة العامة يقومون بواجباتهم وفقا للقوانين والمبادئ بغض النظر عن التعديلات في المناصب.وتعليقا على أمر النائب العام "لي وان صوك" بإجراء تحقيقات سريعة وصارمة في القضية، قال "لي" إنه سوف يتشاور عن كثب مع النائب العام، ويبذل قصارى جهده لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بهذه القضية.