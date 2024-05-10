الكوريون أكثر الزوار الأجانب إلى اليابان في أبريل

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تجاوز عدد الزوار الأجانب إلى اليابان مستوى 3 ملايين في شهر أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي، وكان عدد الزوار الكوريين الأكبر حجما حسب ترتيب الجنسيات.ووفقا لإحصائيات شهر أبريل التي أعلنت عنها هيئة السياحة الوطنية اليابانية أمس، بلغ عدد الأجانب الذين زاروا اليابان الشهر الماضي 3 ملايين و42 ألفا و900 شخص، ليمثل ثاني أكبر الأعداد بعد مارس الماضي الذي شهد تجاوز ذلك العدد مستوى 3 ملايين لأول مرة على الإطلاق بـ3 ملايين وألف و600.وقالت الهيئة اليابانية إن السبب في ذلك يرجع إلى موسم زهور الكرز مع استمرار ضعف العملة اليابانية "ين".وحسب ترتيب الدول من حيث عدد الزوار في شهر أبريل الماضي، احتلت كوريا المركز الأول بـ661 ألفا و200، بزيادة نسبتها 16.7 % مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، وهو الأكبر حسب أشهر أبريل.وجاءت بعد كوريا كل من الصين وتايوان والولايات المتحدة.