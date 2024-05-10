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تساقط ثلوج غير عادي على جبل سوراك في مايو

Write: 2024-05-16 14:26:58Update: 2024-05-16 15:12:02

تساقط ثلوج غير عادي على جبل سوراك في مايو

Photo : YONHAP News

تساقطت  كمية  من  الثلوج  على  مرتفعات  جبل  سوراك  الواقع في  شرق  كوريا، مع  صدور  تحذيرات من  تساقط  كثيف  للثلوج. 
وقالت  إدارة  المنتزهات الوطنية  في  جبل  سوراك  إن  الثلوج  بدأت  في  التساقط بعد  ظهر  أمس  الأربعاء  بالقرب من  منطقة  "جونغ تشونغ"  في  الجبل، وهو  ما  أدى  إلى  تأجيل  افتتاح  طريق  استشكاف  المرتفعات الذي  كان  من  المقرر  تشغيله بدءا  من  اليوم.
وكانت  تلك  الثلوج الأحدث  في  فصل  الربيع  منذ  يوم  19  مايو  من  عام  2020.
ومن  المتوقع  أن  يستمر  تساقط  الثلوج  اليوم  أيضا،  ليصل  سمكها  إلى  ما  بين  1  و  5  سنتيمترات في  مقاطعة  كانغ  وان،  وإلى  أكثر  من  7  سنتيمترات في  المناطق  الشمالية من  جبل  سوراك.
وقد  شهدت  منطقة  "ديه  كواليونغ"  تساقط  ثلوج  مرتين  في  شهر  مايو  مرتين  حتى  الآن  منذ  عام  2000،  وكانت  آخر  مرة  تساقطت  فيها  الثلوج  قبل  ذلك  هناك  خلال  الربيع، في  يوم  17  في  مايو  1981.
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