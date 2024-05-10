معهد التنمية الكوري يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام

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قرر معهد التنمية الكوري رفع توقعاته للنمو الاقتصادي المحلي لهذا العام من 2.2% إلى 2.6%، وهي نسبة أعلى من توقعات مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بـ2.5%، لكنها تماثل توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.كما توقع معهد التنمية أن يصل النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إلى 2.1%.وأضاف المعهد في تقرير أصدره اليوم بعنوان "آفاق الاقتصاد الكوري في النصف الأول من عام 2024"، أنه من المنتظر أن يصل معدل الارتفاع في أسعار المستهلك إلى 2.6%، وهي نسبة أعلى بـ0.1 % مقارنة مع توقعاته في فبراير الماضي.وأضاف التقرير أن الاقتصاد الكوري سيشهد زيادة كبيرة في الصادرات خلال العام الجاري موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من هذا العام، مع استمرار تعافي الصادرات، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث لعبت الصادرات دورا كبيرا في تخفيف الركود الاقتصادي.وأوضح التقرير أن الصادرات تزداد بقيادة قطاع أشباه الموصلات في ظل الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات العالمية لأشباه الموصلات وتخفيف ركود التبادلات التجارية العالمية.وقال إنه من المتوقع أن يتراجع الركود في الطلب المحلي خلال العام القادم 2025، وأن تستمر الصادرات في الأداء الجيد، لكن معدل نمو صادرات المنتجات سيصل هذا العام إلى 5.3% مقارنة بالعام الماضي، ثم إلى 2.4% فقط في العام القادم.