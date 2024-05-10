انتخاب النائب او وان شيك لرئاسة البرلمان الكوري

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تم انتخاب النائب "او وان شيك" البالغ من العمر 67 عاما عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لرئاسة البرلمان الكوري في الفترة الأولى من الدورة الثانية والعشرين.وفاز النائب "او" الذي كان قد نجح للمرة الخامسة في الحصول على عضوية البرلمان في الانتخابات العامة التي جرت يوم الـ10 في أبريل الماضي، بأغلبية أصوات النواب المسجلين، خلال اجتماع عام للحزب الديمقراطي اليوم، بعد التغلب على منافسته النائبة "تشو مي إيه" البالغة من العمر 66 عاما.يذكر أن "او" ظل ناشطا ديمقراطيا ثم نجح في الحصول على عضوية البرلمان في الانتخابات العامة الـ17، حيث أظهر مهارات تنفيذية وتفاوضية وقيادية، مما أهله ليكون أول زعيم للتكتل البرلماني للحزب في فترة حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين".وقال النائب "او" في خطاب قبوله المنصب إنه يجب على البرلمان أن يقوم بعمله وفقا لإرادة الجمهور، وأن الحياد ليس قيمة مطلقة، بل يكون قيّما عندما يحسن حياة الناس ويضمن حقوقهم.ومن المعتاد أن يقوم الحزب الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان بتعيين رئيس البرلمان، وعندما يوصي كل حزب بمرشحين لمنصبيْ رئيس البرلمان ونائب الرئيس، يتم إقرارهما من خلال إجراء تصويت في الجلسة العامة الأولى للبرلمان الـ22 المقرر عقدها يوم 5 يونيو، ليتم التعيين بموافقة أغلبية النواب المسجلين. وبما أن أغلبية النواب في البرلمان ينتمون إلى الحزب الديمقراطي المعارض، فمن المؤكد أن يتم تعيين"او" في رئاسة البرلمان.