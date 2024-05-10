الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا والولايات المتحدة تجريان تدريبات محاكاة قتال جوي بطائرات متطورة

Write: 2024-05-16 14:48:20Update: 2024-05-16 15:12:52

كوريا والولايات المتحدة تجريان تدريبات محاكاة قتال جوي بطائرات متطورة

Photo : YONHAP News

أجرت  القوات  الجوية الكورية  الجنوبية  تدريبات مع  القوات  الجوية الأمريكية  على  المناورات القتالية  فوق  شبه  الجزيرة  الكورية، بطائرات  "رابتور"  من  طراز  "إف –  22"  التابعة للقوات  الجوية  الأمريكية والتي  تعتبر  أقوى  مقاتلة  شبح  في  العالم. 
وقالت  القوات  الجوية الكورية  إن  طائرتين رابتور  تابعتين  للقوات الجوية  الأمريكية،  وطائرتين من  مقاتلات  الشبح  من  طراز  "إف  -  35  ايه" تابعتين  للقوات  الجوية الكورية،  قد  أجرت  مناورات  قتالية فوق  مقاطعة  "تشونغ تشُنغ".
وأوضحت  القوات  الجوية الكورية  أن  هذه  هي  المرة  الأولى  التي  تشارك  فيها  طائرات  "إف -22"  في  محاكاة قتال  جوي  مع  مقاتلة  تابعة  لسلاح  الجو  الكوري  في  شبه  الجزيرة الكورية،  وأن  مقاتلات البلدين  تبادلتا  أحدث  التكتيكات  في  أثناء  التدريب على  مسافة  قريبة  بما  فيه  الكفاية  للتعرف على  الطائرات  الأخرى بالعين  المجردة.
وكانت  وزارة  الدفاع الأمريكية  قد  أعلنت  من  خلال  خدمة  توزيع  المعلومات  المرئية الدفاعية  أن  العديد من  طائرات  "إف –  22"  التابعة لقواتها  الجوية،  قد  هبطت  في  قاعدة  "كون سان"  الجوية  في  كوريا  الجنوبية يوم  13  مايو  الجاري.
وأوضحت  أن  زيارة  طائرات  رابتور إلى  كوريا  تظهر  قدرة  القوات الجوية  الأمريكية  في  المحيط  الهادئ على  نشر  قوات  في  نقاط  استراتيجية  مختلفة لتعزيز  القيادة  والسيطرة في  منطقة  المحيطين الهندي  والهادئ.
وقد  مر  حوالي  7  أشهر  على  وصول  الطائرات  الأمريكية المتقدمة  إلى  كوريا  منذ  معرض  "سيول  الدولي للطيران  والدفاع  لعام  2023"،  في  مطار  "صونغ نام"  في  سيول،  في  شهر  أكتوبر  من  العام  الماضي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;