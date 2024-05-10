كوريا والولايات المتحدة تجريان تدريبات محاكاة قتال جوي بطائرات متطورة

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أجرت القوات الجوية الكورية الجنوبية تدريبات مع القوات الجوية الأمريكية على المناورات القتالية فوق شبه الجزيرة الكورية، بطائرات "رابتور" من طراز "إف – 22" التابعة للقوات الجوية الأمريكية والتي تعتبر أقوى مقاتلة شبح في العالم.وقالت القوات الجوية الكورية إن طائرتين رابتور تابعتين للقوات الجوية الأمريكية، وطائرتين من مقاتلات الشبح من طراز "إف - 35 ايه" تابعتين للقوات الجوية الكورية، قد أجرت مناورات قتالية فوق مقاطعة "تشونغ تشُنغ".وأوضحت القوات الجوية الكورية أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها طائرات "إف -22" في محاكاة قتال جوي مع مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري في شبه الجزيرة الكورية، وأن مقاتلات البلدين تبادلتا أحدث التكتيكات في أثناء التدريب على مسافة قريبة بما فيه الكفاية للتعرف على الطائرات الأخرى بالعين المجردة.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت من خلال خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية أن العديد من طائرات "إف – 22" التابعة لقواتها الجوية، قد هبطت في قاعدة "كون سان" الجوية في كوريا الجنوبية يوم 13 مايو الجاري.وأوضحت أن زيارة طائرات رابتور إلى كوريا تظهر قدرة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ على نشر قوات في نقاط استراتيجية مختلفة لتعزيز القيادة والسيطرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقد مر حوالي 7 أشهر على وصول الطائرات الأمريكية المتقدمة إلى كوريا منذ معرض "سيول الدولي للطيران والدفاع لعام 2023"، في مطار "صونغ نام" في سيول، في شهر أكتوبر من العام الماضي.