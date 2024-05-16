«أوقفوا الإبادة الجماعية»مجموعة طلاب جامعيين، تنظم وقفة تضامنية مع فلسطين

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مع بدء الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين في مختلف الجامعات في سيول، تجمع أكثر من 100 طالب أمام محطة جامعة "هونغ ايك" في سيول لتنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين.ونظم المتضامنون مع الفلسطينيين مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في محطة جامعة "هونغ ايك" في "مابو غو" في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 15 مايو.وتجمع في المظاهرة أكثر من 100 طالب ومواطن من جنسيات مختلفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وفلسطين وأوزبكستان، للدعوة إلى وقف الإبادة الجماعية قائلين: "إسرائيل تزهق أرواح الفلسطينيين الأبرياء".وفي وقت سابق من يوم الثامن من مايو، بدأ اعتصام خيمة التضامن مع الفلسطينيين في جامعة سيول الوطنية، كما نُظمت وقفات تضامنية في جامعة سيول وجامعة "يون سيه" وجامعة كوريا