واشنطن تضيف عقوبات جديدة على عمليات نقل الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 أفراد وكيانات روسية يُزعم تورطها في عمليات نقل الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات على شخصين روسيين و3 كيانات مقرها روسيا، بدعوى التورط في تسهيل عمليات نقل الأسلحة بين موسكو وبيونغ يانغ.وسيتم تجميد أصول الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وحظر تعاملاتهم مع الولايات المتحدة.وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "براين نيلسون" إن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه أمس الخميس يعكس التزام الولايات المتحدة بتعطيل التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة من يسعون إلى تسهيل شحن الأسلحة وغيرها من العتاد لتمكين روسيا من شن الحرب.وفي بيان ذي صلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" أمس الخميس إن روسيا استخدمت بالفعل أكثر من 40 صاروخا باليستيا كوري شمالي الصنع ضد أوكرانيا، والتي استوردتها موسكو في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.