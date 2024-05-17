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الجمعية الطبية الكورية تعلن عن شروطها للحوار مع الحكومة

Write: 2024-05-17 10:33:51

الجمعية الطبية الكورية تعلن عن شروطها للحوار مع الحكومة

Photo : KBS News

أعلنت الجمعية الطبية الكورية عن شروطها للحوار مع الحكومة، حيث بدأت الحكومة والجمعيات الطبية محادثات بشأن تحديد مستوى تكاليف الرعاية الطبية للعام القادم.
وعقدت الجمعية الطبية الكورية مؤتمرا صحفيا طارئا أمس الخميس، دعا فيه رئيسها "إيم هيون تيك" لرفع أقساط التأمين بنسبة لا تقل عن 10%.
وقال "إيم" إن أقساط التأمين في البلاد، والتي كانت تغطي في البداية 50% من الرسوم الطبية للمرضى، صارت تغطي حوالي 80% منذ ما يقرب من نصف قرن. ودعا الحكومة إلى رفع مستوى التغطية في نهاية المطاف إلى 100%.
كما دعا الحكومة إلى تطبيق سياسة الدعم الحكومي بنسبة 20% لتحقيق الاستقرار المالي للتأمين، وهو ما قال إنه تم تجاهله بصورة مزمنة حتى الآن.
كما طالبت الجمعية الطبية الكورية بسحب "دليل التحويل" الذي يتم بموجبه الدفع بقيم مختلفة حسب الإجراء الطبي. وطالبت أيضا أن تتم إذاعة المفاوضات على الهواء مباشرة.
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