كوريا تضيف 261 ألف وظيفة في أبريل

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 260 ألف وظيفة في شهر أبريل الماضي، حيث انتعش نمو الوظائف في البلاد ليتجاوز 200 ألف وظيفة بعد أن كان في نطاق 100 ألف في الشهر الاسبق.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة أن عدد العاملين بلغ 28.69 مليون شخص في أبريل، بزيادة قدرها 261 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقد أضافت كوريا أكثر من 300 ألف وظيفة في شهري يناير وفبراير، لكن الرقم انخفض إلى 173 ألفا في مارس.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 63% الشهر الماضي، وهو أكبر رقم مسجل لأشهر أبريل منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات الشهرية ذات الصلة في يوليو 1982.كما ارتفع المعدل لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بنسبة 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 69.6%.وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 81 ألف شخص على أساس سنوي في أبريل، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2021.