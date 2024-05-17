شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تنفي وجود صفقات أسلحة مع روسيا

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قالت "كيم يو جونغ" الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إن الأسلحة التي تطورها بلادها ليست مخصصة للتصدير إلى روسيا، بل للدفاع ضد كوريا الجنوبية.وقالت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة إن الأسلحة التكتيكية التي تم الكشف عنها مؤخرا، مثل الصواريخ وقاذفات الصواريخ المتعددة، تم تصنيعها للدفاع فقط.وشددت "كيم" على أن كوريا الشمالية ليست لديها أي نية للتصدير أو الكشف عن تقنياتها العسكرية لأي دولة، ونفت التكهنات بأن بيونغ يانغ تطور الأسلحة للتصدير إلى روسيا.ووصفت "كيم" تلك الاتهامات بوجود صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا بأنها "سخيفة"، وأكدت أن أنشطتها في قطاع الدفاع الوطني تتوافق مع خطة التنمية الوطنية الخمسية، التي تهدف إلى تعزيز القوة القتالية للجيش الكوري الشمالي.وقد أثارت عمليات التفتيش الأخيرة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي على تجارب إطلاق أنظمة إطلاق صواريخ متعددة التكهنات، القلق بأن بيونغ يانغ تسرّع على ما يبدو من تطوير قذائف صاروخية لتزويد روسيا بها لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.