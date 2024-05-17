واشنطن تقدم 5 ملايين دولار للمعلومات عن التقنيين الكوريين الشماليين

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عرضت الولايات المتحدة مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة من الكوريين الشماليين المتورطين في مخطط لاستخدام هويات مزيفة للحصول على وظائف غير مشروعة في شركات أمريكية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إنها تسعى للحصول على معلومات عن 3 من العاملين الكوريين الشماليين في مجال تكنولوجيا المعلومات يستخدمون الأسماء المستعارة: "هان جي هو" و"شين تشون جي" و"جو هو ران"، الذين حصلوا بشكل غير قانوني على وظائف عن بُعد من شركات أمريكية باستخدام هويات أكثر من 60 مواطنا أمريكيا.وأفادت التقارير بأن هذا المخطط غير المشروع حقق ما لا يقل عن 6.8 مليون دولار لكوريا الشمالية.وقالت الوزارة أيضا إنه في الفترة من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2023، ساعدت المواطنة الأمريكية "كريستينا تشابمان" هؤلاء الثلاثة في الحصول على عمل كمطوري برمجيات وتطبيقات عن بُعد مع شركات في مجموعة من القطاعات والصناعات.وأضافت أن الكوريين الشماليين حاولوا أيضا الحصول على عمل مماثل في وكالتين حكوميتين أمريكيتين، لكنهم فشلوا في ذلك، موضحة أن الثلاثة مرتبطون بإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية التي تشرف على تطوير الصواريخ الباليستية في البلاد.