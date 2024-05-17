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70% من الأطباء المؤهلين يوقعون عقودا مع أكبر خمسة مستشفيات

Write: 2024-05-17 10:58:31

70% من الأطباء المؤهلين يوقعون عقودا مع أكبر خمسة مستشفيات

Photo : KBS News

تخطت نسبة الأطباء الزملاء الذين وقعوا عقودا مع ما يسمى بالمستشفيات "الخمسة الكبار" في العاصمة سيول نسبة 70%، وسط الإضراب الجماعي المطول من قبل الأطباء المتدربين.
ووفقا لوزارة الصحة اليوم الجمعة، وصلت النسبة إلى 70.1% يوم الاثنين لتتجاوز 70% للمرة الأولى منذ أن بدأ النزاع بين الحكومة والمجتمع الطبي حول خطة زيادة حصص القبول في كليات الطب.
ومن بين ألف و212 طبيبا مؤهلا، وقع 850 طبيبا، أي 70.1%، منهم عقودا مع المستشفيات حتى يوم الاثنين، وارتفعت النسبة إلى 70.4% يوم الثلاثاء.
وكانت النسبة قد بلغت 33.9% في يوم 29 فبراير مع انضمام الأطباء الزملاء إلى الإضراب الجماعي الذي يقوده الأطباء المبتدئون، لكن النسبة ارتفعت باضطراد، ثم تضاعفت منذ ذلك الحين.
ومن ناحية أخرى، وصلت نسبة الأطباء الزملاء الذين وقعوا عقودا مع 100 مستشفى تعليمي على مستوى البلاد إلى 67.3% حتى يوم الثلاثاء الماضي.
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