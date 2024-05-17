تقرير حكومي يقول إن هناك علامات تشير إلى الانتعاش في الطلب المحلي

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قيمت الحكومة الكورية الوضع الاقتصادي الأخير للبلاد بأن هناك علامات تشير إلى الانتعاش في الطلب المحلي والصناعات التحويلية والصادرات، قائلة إن معدل زيادة التضخم يسجل تباطؤا طفيفا.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، فإن اتجاه التعافي الاقتصادي الكوري يتوسع تدريجيا بفضل الزيادة في الطلب المحلي الناجمة عن زيادة عدد السياح الأجانب وتحسن وضع صناعات الخدمات، إلى جانب الانتعاش في الصناعات التحويلية والصادرات.وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشا بفضل تحسن وضع الصناعات التحويلية والتجارة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك اختلافات في وتيرة التعافي حسب المناطق، وأن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بالنسبة لوضع الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والمخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار المواد الخام.وأكدت وزارة المالية على أنها سوف تركز سياساتها على استقرار معيشة الشعب من خلال تحقيق الاستقرار في الأسعار في أسرع وقت ممكن وزيادة الطلب المحلي.