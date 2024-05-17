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المحلية

الحكومة تدعو الأطباء المضربين للعودة بعد حكم المحكمة المؤيد للإصلاح الطبي

Write: 2024-05-17 14:58:25Update: 2024-05-17 14:59:56

الحكومة تدعو الأطباء المضربين للعودة بعد حكم المحكمة المؤيد للإصلاح الطبي

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة عن امتنانها لحكم محكمة الاستئناف الصادر أمس الخميس، والذي رفض مطالبة مجموعات الأطباء بتعليق خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفين، وقالت إنها ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ خطتها للإصلاح الطبي.
جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم الجمعة للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، حيث أكدت الحكومة أنها ستضع خطة تفصيلية في أسرع وقت ممكن لتنفيذ المهام الرئيسية الأربع المتعلقة بالإصلاح الطبي، بما في ذلك زيادة عدد الأطباء، وتعزيز الخدمات الطبية في المناطق الإقليمية، وتقوية شبكة الأمان ضد الحوادث الطبية، وإرساء نظام للتعويضات العادلة.
وقال مسؤول في المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى أن 72.4% من المواطنين الكوريين يؤيدون زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفين، مؤكدا أن زيادة حصص الالتحاق تعد نقطة الانطلاق للإصلاح الطبي.
ودعا المسؤول الأطباء المتدربين المضربين إلى العودة إلى أعمالهم، قائلا إن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة لتقليل ساعات التدريب الطبي المكثف حاليا وتحسين جودة التدريب.
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