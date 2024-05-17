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الكوريتان

كوريا الشمالية تواصل زرع الألغام عند خط ترسيم الحدود العسكرية

Write: 2024-05-17 15:05:04Update: 2024-05-17 15:05:39

كوريا الشمالية تواصل زرع الألغام عند خط ترسيم الحدود العسكرية

Photo : YONHAP News

تبين أن كوريا الشمالية تواصل عملية زرع الألغام عند الجانب الشمالي من خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين.
وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية تنشر المئات من جنودها كل يوم منذ شهر أبريل الماضي لزرع الألغام داخل المنطقة منزوعة السلاح.
وأضاف أن أكثر من ألف جندي تتم تعبئتهم أحيانا لعملية زرع الألغام، إلى جانب عدد من المعدات الثقيلة.
ويبدو أن كوريا الشمالية تقوم بزرع ألغام وتركيب أسلاك شائكة ليس فقط في المناطق التي قد تكون بمثابة ممرات للجهوم والدفاع في حال نشوب حرب، مثل "باجو" بمقاطعة كيونغ كي، و"كوسونغ" و"تشوروان" بمقاطعة كانغ وان، بل وفي الجبال والحقول أيضا. 
وكانت كوريا الشمالية قد قامت بزرع ألغام على طريق يربط بين الكوريتين داخل المنطقة منزوعة السلاح منذ أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي.
وقد أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى في شهر يناير الماضي على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على مراحل لوقف التواصل بين الكوريتين بشكل تام في المناطق الحدودية.
ويرى المراقبون أن عملية زرع الألغام على الجانب الشمالي من خط ترسيم الحدود العسكرية جاءت بناء على تعليمات من "كيم".
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