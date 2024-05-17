سيول تستضيف قمة الذكاء الاصطناعي يوم 21 مايو

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قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الجمعة إنها ستنظم قمة الذكاء الاصطناعي والمنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي، في العاصمة سيول، يوميْ الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر مايو الجاري.وسوف تقوم كوريا الجنوبية وبريطانيا بشكل مشترك بتنظيم قمة الذكاء الاصطناعي التي تعد الثانية من نوعها بشأن الذكاء الاصطناعي، بعد قمة السلامة في الذكاء الاصطناعي التي عقدت في شهر نوفمبر من العام الماضي في بريطانيا، أما المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي فسوف تنظمه كوريا الجنوبية بمفردها.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد اقترح إقامة هذا المنتدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، من أجل إنشاء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي.وسوف يحضر قمة الذكاء الاصطناعي عدد من قادة الدول الرئيسية ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي شركات التكنولوجيا الكبرى، عبر الإنترنت، حيث يناقشون سبل تعزيز الابتكار والاحتواء والنمو المتبادل من خلال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان السلامة في الذكاء الاصطناعي.كما سيُعقد اجتماع وزاري على هامش القمة لمناقشة مجالات محددة للتعاون، مثل التدابير الرامية إلى تعزيز السلامة في الذكاء الاصطناعي في كل دولة وتطويره المستدام.