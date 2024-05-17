سيول تدعو بكين لتعزيز التعاون الثنائي في سلاسل التوريد

Photo : YONHAP News

عُقدت محادثات عبر الفيديو بين وزيريْ الاقتصاد الكوري والصيني، لأول مرة منذ 21 شهرا، حيث تمت مناقشة سبل تعزيزالتعاون بين البلدين في سلاسل توريد المواد الخام والمعادن الرئيسية.وطبقا لوزارة المالية الكورية، عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" الاجتماع الثامن عشر بين كوريا الجنوبية والصين حول التعاون الاقتصادي، مع رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح "تشينغ شان جيه".وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أكد الوزير الكوري "تشيه" على ضرورة رفع مستوى العلاقات بين البلدين لتكون علاقات مشاركة متبادلة المنفعة، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لمواصلة تطوير العلاقات الكورية الصينية بما يتماشى مع البيئة الدولية المتغيرة بوتيرة سريعة.ودعا "تشيه" الجانب الصيني إلى تعزيز التعاون الثنائي في سلاسل توريد المواد الخام والمعادن الرئيسية، إلى جانب التعاون التكنولوجي في مجالات الصناعات الحيوية والطاقة النقية.كما أكد على أهمية زيادة التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة والاستثمار وصناعات الثقافة والمحتويات.ومن جانبه، دعا رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح "تشينغ" إلى تعميق التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار في سلاسل توريد الصناعات الجديدة ذات التكامل المتبادل بين البلدين.ووجه المسؤول الصيني دعوة للوزير الكوري لزيارة بكين، وقد قبل المسؤول الكوري تلك الدعوة.