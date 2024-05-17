إجراء أول تدريبات مشتركة لحرس السواحل من كوريا وأمريكا واليابان في يونيو

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نقل تقرير بثته قناة "إن إتش كي" وتقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية في اليابان، اليوم الجمعة، عن مسؤول حكومي ياياني قوله إن قوات حرس السواحل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستجري تدريبات مشتركة يوم السادس من شهر يونيو القادم في البحر الشرقي.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريبات مشتركة بين قوات حرس السواحل من الدول الثلاث.وتهدف هذه التدريبات المشتركة إلى تعزيز القدرة على عمليات البحث والإنقاذ والتشغيل البيني.وتخطط قوات حرس السواحل من الدول الثلاث لإجراء تدريبات مشتركة بانتظام، وزيادة التعاون مع قوات حرس السواحل في دول جنوب شرق آسيا ودول جزر المحيط الهادئ، بهدف دعم قدراتها الأمنية البحرية.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي" إن التدريبات المشتركة المخطط لها تهدف إيضا إلى تعزيز التعاون الثلاثي في مواجهة التوسع البحري الصيني.