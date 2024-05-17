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السياسية

مباحثات بين قادة القوات البرية الكورية والأمريكية واليابانية والأسترالية

Write: 2024-05-20 13:20:20Update: 2024-05-20 13:51:52

مباحثات بين قادة القوات البرية الكورية والأمريكية واليابانية والأسترالية

Photo : YONHAP News

صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن قائد القوات البرية الجنرال "بارك آن سو" قد قام بزيارة للولايات المتحدة خلال الفترة من الثاني عشر وحتى التاسع عشر من شهر مايو الجاري لحضور ندوة في هاواي للقوات البرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ .
كما حضر الندوة قادة القوات البرية من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، حيث بحثوا الأوضاع الأمنية الراهنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسبل مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وتقاسم المشاركون الآراء حول أهمية التعاون الأمني بين الدول الأربع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفقوا على توسيع أفاق التبادل والتعاون بينها بشكل تدريجي، إلى جانب تنشيط التبادلات رفيعة المستوى.
وعلى هامش زيارته للولايات المتحدة، أجرى قائد القوات البرية الكورية الجنرال "بارك" محادثات مع نظيره الأمريكي الجنرال "لاندي جورج" في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في واشنطن، حيث تبادل معه الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين الجيشين الكوري والأمريكي. 
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