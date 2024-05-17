الرئيس يون يؤكد على أهمية الحفاظ على روح انتفاضة كوانغ جو

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على أهمية فتح عصر يتمحور حول الطبقتين الفقيرة والوسطى من خلال التقاسم العادل لثمار النمو، وتعزيز الحماية للفئات الضعيفة اجتماعيا، لكي يشعر جميع أفراد الشعب بالسعادة.جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل أقيم أول من أمس السبت بمناسبة الذكرى الـ44 على انتفاضة كوانغ جو المؤيدة للديمقراطية، التي اندلعت يوم الثامن عشر من شهر مايو من عام 1980.وأضاف الرئيس "يون" أنه من الضروري بناء قاعدة صلبة للتحديات والفرص للأجيال القادمة، لكي يتمكن جميع أفراد الشعب من المضي قدما نحو مستقبل سعيد ومزدهر ومفعم بالأمل، مؤكدا أن ذلك هو الطريق الصحيح لوراثة روح انتفاضة كوانغ جو، وعدم إهدار التضحيات التي قدمها سكان كوانغ جو بإخلاص.وقال أيضا إن التضامن القوي لسكان كوانغ جو قد وضع الأساس لتحقيق الحرية والرخاء في كوريا، معربا عن احترامه لتضحياتهم النبيلة، كما قدم العزاء والامتنان لأسر الضحايا.