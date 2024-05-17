كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا تكتيكيا بتكنولوجيا توجيه جديدة

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أول من أمس السبت إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة.وأضاف التقرير أنه تم التحقق من دقة وموثوقية نظام ملاحة التوجيه الذاتي من خلال اختبار إطلاق الصاروخ الذي جرى يوم الجمعة الماضي.وأعرب "كيم" عن ارتياحه الكبير للقيمة الاستراتيجية العسكرية التي ينطوي عليها التطوير المستقل والإدخال الناجح لنظام ملاحة التوجيه الذاتي.وفي سيول، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من منطقة "وان سان" باتجاه البحر الشرقي، وأن تلك الصواريخ سقطت في البحر الشرقي بعد أن حلّقت لمسافة بلغت حوالي 300 كيلومتر.ومن جهة ثانية، قام "كيم جونغ أون" بزيارة تفقدية لمؤسسة الصناعات الدفاعية يوم الجمعة الماضي، وأعرب عن ارتياحه للإنجازات التي حققتها المؤسسة في الإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام.وأكد "كيم" على أهمية تسريع الأنشطة الهادفة إلى تعزيز القدرة النووية دون توقف أو تردد.وجاء إطلاق الصواريخ الباليستية وزيارة "كيم" للمؤسسة بعد يوم واحد من إصدار بيان مشترك عن القمة الصينية الروسية يعارض الاستفزازات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد كوريا الشمالية.