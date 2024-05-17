بلدية سيول تخطط لاستقطاب المواهب والشركات من الخارج

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كشفت بلدية سيول عن خطة شاملة لاستقطاب المواهب والشركات من الخارج ودعم استيطانهم في سيول من خلال تخصيص 250.6 مليار وون خلال السنوات الخمس القادمة، من أجل جعل سيول مدينة تزدهر مع المقيمين الأجانب.ويبلغ عدد الأجانب المقيمين في سيول حاليا ما يصل إلى 440 ألف شخص، وهو ما يمثل 4.78% من جمالي عدد سكان سيول.وتخطط بلدية سيول لتنشيط اقتصادها من خلال الاعتراف بالأجانب كمواطنين يعيشون معا، وكمحور لزيادة القدرة التنافسية للمدينة.وأكد عمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" اليوم الاثنين على أهمية استقطاب القوى البشرية والشركات الأجنبية بشكل أكثر نشاطا، والاستفادة من أفكارها ورؤوس أموالها وقدراتها البشرية.وبموجب الخطة المعلنة، ستقوم بلدية سيول بجذب ألف من المواهب الأجانب ذوي شهادات الماجستير والدكتوراه من خلال التعاون مع الجامعات الأجنبية الرئيسية، واستقطاب 100 شركة ناشئة أجنبية ليعمل فيها أصحاب المواهب الأجانب.