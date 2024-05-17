تقارير صحفية تتحدث عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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نقل تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول إيراني قوله إن الركاب التسعة الذين كانوا على متن الطائرة المروحية التي تحطمت في حادث أمس الأحد، بمن في ذلك الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، يفترض أنهم لقوا حتفهم جميعا.وأضاف المسؤول أن مروحية الرئيس الإيراني المنكوبة احترقت بالكامل في الحادث، معربا عن قلقه من احتمال وفاة الرئيس.وفي السياق نفسه، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم أنه "لا توجد أي علامة على الحياة" في حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين.ومن جانبه، قال رئيس هيئة الهلال الأحمر الإيرانية إنه تم العثور عن مكان تحطم مروحية الرئيس الإيراني، وأن فرق الإنقاذ تتحرك باتجاهه.وقد سقطت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" والوفد المرافق له في منطقة "جبلة" في محافظة شرق آذربيجان، أمس الأحد، خلال رحلة العودة من حفل افتتاح سد مشترك مع آذربيجان.