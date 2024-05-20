الحكومة تحث الأطباء المتدربين على العودة إلى العمل

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حثت الحكومة الكورية الأطباء المتدربين على العودة إلى العمل بحلول اليوم الاثنين، الذي يصادف مرور ثلاثة أشهر على بدء الاحتجاجات الجماعية ضد قرار الحكومة بزيادة حصص القبول في كليات الطب.وفي اجتماع مع المسؤولين ذوي الصلة، قال وزير الصحة "تشو كيو هونغ" إن الأطباء المتدربين والمقيمين، الذين تركوا وظائفهم اعتبارا من يوم 19 فبراير، يجب أن يعودوا إلى العمل قبل أن تصل مدة غيابهم إلى ثلاثة أشهر، وذلك حتى يكونوا مؤهلين للحصول على ترخيص متخصص خلال العام القادم. ومع ذلك، قال "تشو" إن أولئك الذين لديهم أسباب لا مفر منها للغياب طويل الأمد، مثل الحصول على إجازة مرضية، ربما يمكنهم تعديل فترة تدريبهم بعد التوضيح بأنفسهم لمستشفيات التدريب الخاصة بهم.كما دعا الوزير أساتذة الطب الذين أعلنوا أنهم سيحصلون على يوم إجازة كل أسبوع إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذا الإجراء مراعاة لمرضاهم.وتعهد الوزير بإكمال الاستعدادات بسرعة لزيادة حصص القبول في كليات الطب اعتبارا من العام الدراسي 2025، وحث المجتمع الطبي على المشاركة في المحادثات حول الإصلاحات الطبية، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع جداول الأعمال وأشكال الحوار.