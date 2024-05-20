رجال الأعمال الكوريون يجتمعون في جنوب إفريقيا للمشاركة في الترويج لكوريا

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عقد رجال الأعمال الكوريون اجتماعا في جنوب إفريقيا استعدادا للقمة الكورية الإفريقية المقرر عقدها في سيول يوميْ 4 و5 يونيو القادم، وقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في جنوب إفريقيا العام القادم، حيث اتفقوا على المشاركة في الترويج لكوريا خلال هاتين القمتين. وانعقد اجتماع رجال الأعمال الكوريين ضمن الاتحاد العالمي للتجارة الكورية "ورلد أوكتا"، وهو أكبر منظمة اقتصادية للكوريين في الخارج، وذلك تحت عنوان "اجتماع تطوير الأعمال الإقليمي لأفريقيا لعام 2024"، في نادي "كيالامي" الريفي في منطقة "ميدلاند"، بالقرب من مدينة "جوهانسبرغ"، أول من أمس السبت.وقال رئيس الاتحاد إن الصين تكثف جهودها بشكل استباقي لتأمين الموارد الوفيرة في الدول الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا، وأن كوريا بحاجة أيضا إلى بذل الجهود نشطة للترويج لمنتجات الشركات الكورية ورجال الأعمال الكوريين. كما أعربت الجالية الكورية هناك عن استعدادها لبذل جهود مختلفة لتعزيز التبادلات بين الجانبين الكوري والأفريقي. واجتمع المديرون التنفيذيون للرابطة الكورية لجنوب إفريقيا في أحد مطاعم جوهانسبرج يوم الجمعة الماضي، حيث اتفقوا على التركيز على الدبلوماسية العامة على المستوى الخاص لتسليط الضوء على التبادلات بين كوريا وأفريقيا، وزيادة الاهتمام بالقارة الأفريقية. وقالت "جون سو يونغ" رئيسة الجمعية إن جنوب أفريقيا هي أكبر دولة في قارة أفريقيا وأكثرها تقدما، ويعيش فيها الكوريون بكل فخر، معربة عن أملها في أن تستخدم كوريا أيضا جنوب إفريقيا كقاعدة للتقدم إلى الدول الأفريقية أخرى، وأن يتم بناء على ذلك تنشيط التبادلات بين كوريا وأفريقيا.