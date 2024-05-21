السياسية سيول ولندن تشددان على الابتكار والسلامة والشمول لحوكمة الذكاء الاصطناعي

سلط قائدا كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة الضوء على الابتكار والسلامة والشمولية باعتبارها ثلاثة مبادئ رئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.



جاء ذلك قبيل استضافة البلدين لقمة سيول للذكاء الاصطناعي في الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء.



وفي مقال رأي مشترك نُشر في صحيفة "جونغ آنغ إيل بو" الكورية الجنوبية وصحيفة "آي" البريطانية، أمس الاثنين، قال الرئيس "يون صوك يول" ورئيس وزراء المملكة المتحدة "ريشي سوناك"، إنهما مصممان على اغتنام إمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحويل العالم نحو الأفضل. وتعهد الجانبان بتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي بعد قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في نوفمبر الماضي، وقالا إن الابتكار سيكون العنصر الحيوي الأول الذي يمكن تحقيقه من خلال الاستثمارات، وتعزيز الأبحاث المتطورة في الجامعات ذات المستوى العالمي، وضمان عدم الإفراط في تنظيم الشركات الناشئة. وأضاف المقال أن السلامة هي المبدأ الرئيسي الثاني، حيث بدأت الحكومات في تقييم مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي منذ القمة السابقة، إلا أنها تخطط لمطالبة الشركات ببذل المزيد من الجهد في التقييم والاستجابة للمخاطر في قمة سيول، حيث تسعى الدول المشاركة إلى وضع معايير عالمية. وفيما يتعلق بالشمولية، دعا القائدان إلى التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء لضمان مساعدة الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العالمية، مثل الفقر وتغير المناخ.