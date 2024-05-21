كوريا والولايات المتحدة تعقدان محادثات تقاسم تكاليف الدفاع في سيول

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من المقرر أن تُعقد خلال هذا الأسبوع في العاصمة الكورية سيول الجولة الثانية من محادثات تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في كوريا، بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وسوف يقود المفاوضات الخاصة باتفاقية التدابير الخاصة الثانية عشرة كل من "لي تيه او" كبير مفاوضي كوريا الجنوبية من وزارة الخارجية، ونظيرته الأمريكية "ليندا سبيشت". وخلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها من الثلاثاء إلى الخميس، من المتوقع أن يبدأ الجانبان مفاوضات جدية بشأن حجم مساهمة كل جانب في تكاليف الدفاع. وقد شكل الجانبان فريقيهما التفاوضيين في أوائل مارس الماضي، وعقدا الجولة الأولى من المحادثات في هاواي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل، حيث تبادلا توضيح مواقفهما الأساسية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الأسبوع الماضي إن الحكومة تخطط للمضي قدما في المشاورات بموجب مبدأ أن حصتها في تكاليف الدفاع يجب أن تظل عند "مستوى معقول" لتهيئة ظروف مستقرة للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، وتعزيز القوات المشتركة بين كوريا والولايات المتحدة.ولدى وصولها إلى كوريا الجنوبية يوم السبت، قالت "سبيشت" للصحفيين إن المحادثات تدور حول أهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتحالف والعلاقات بينهما كدولتين، والدعم الذي يقدمانه لبعضهما البعض، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج جيدة من المحادثات. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية في نهاية عام 2025.