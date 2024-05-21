بدء المناقشات حول الحد الأقل للأجور لعام 2025 اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

ستبدأ المناقشات حول الحد الأقل للأجور في كوريا الجنوبية للعام القادم، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنة الحد الأقل للأجور، وهي لجنة ثلاثية تمثل الشركات والعمال وعامة الناس، جلستها العامة الأولى صباح اليوم في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ، لمناقشة معدل العام القادم.وتعتزم اللجنة المكونة من 27 عضوا، والتي تتكون من تسعة ممثلين من القطاعات الثلاثة، انتخاب رئيسها الذي سيقود المناقشات المستقبلية. يذكر أن الموعد النهائي القانوني لقرار الحد الأقل للأجور هو 27 يونيو، ولكن من المرجح أن تفوّت اللجنة الموعد النهائي لأن إضافة أعضاء جدد في اللجنة قد أثر على جدولها الزمني.وقد تجاوزت اللجنة الموعد النهائي في العام الماضي، حيث حددت الحد الأقل للأجور يوم 19 يوليو. وفي العام الماضي، تم تحديد الحد الأقل للأجور لعام 2024 عند تسعة آلاف و860 وون في الساعة، بزيادة 2.5% عن العام الأسبق، حسبما ذكرت اللجنة، وهو ثاني أقل ارتفاع.وينصب الاهتمام على ما إذا كان الحد الأقل للأجور سوف يتجاوز عشرة آلاف وون في الساعة، وما إذا كان سيختلف باختلاف الصناعات.