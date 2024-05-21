تراجع معنويات المستهلكين في كوريا إلى أقل مستوى خلال 6 أشهر

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انخفضت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى لها منذ ستة أشهر خلالشهر مايو الجاري، وسط ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 98.4 نقطة في مايو، بانخفاض 2.3 نقطة عن الشهر الماضي. وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد انخفض المؤشر إلى ما دون 100 نقطة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بعد أن ظل فوق 100 نقطة لمدة أربعة أشهر متتالية منذ يناير الماضي.وقال البنك المركزي الكوري إنه على الرغم من النمو المستمر في الصادرات، إلا أن معنويات المستهلكين ساءت بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الوون وارتفاع أسعار النفط.وبلغ معدل التضخم المتوقع للعام القادم 3.2% في مايو، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق.