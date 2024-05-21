النيابة تستجوب رئيس قناة إعلامية على الإنترنت في قضية حقيبة يد السيدة الأولى

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استجوب وكلاء النيابة العامة الذين يحققون في الادعاءات المحيطة بقبول السيدة الأولى "كيم كون هي" حقيبة يد فاخرة، رئيس المنفذ الإعلامي عبر الإنترنت الذي اتهم السيدةالأولى بانتهاك قانون مكافحة الفساد في كوريا، لمدة تسع ساعات أمس الاثنين، ضمن التحقيقات حول قبول السيدة الأولى لحقيبة يد فاخرة.وقد بدأ مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية يوم أمس الاثنين في استجواب "بيك أون جونغ" رئيس قناة "صوت سيول"، بعد أن نشر منفذه لقطات كاميرا خفية للسيدة "كيم" وهي تتسلم حقيبة اليد. وركزت النيابة العامة على الرواية الدقيقة للتصوير والإبلاغ بالكاميرا المخفية، بالإضافة إلى الهدف من شكوى "بيك". وبعد الاستجواب، في حوالي الساعة 10:40 مساء، قال بيك للصحفيين إنه قدم النسخة الأصلية من اللقطات التي تعود إلى شهر سبتمبر من عام 2022، والتي تظهر كيم وهي تتلقى حقيبة يد من أحد معارفها، القس "تشيه جيه يونغ".وأضاف بيك أنه قدم أيضا محتوى محادثة عبر تطبيق للمراسلة بين كيم وتشيه، والتي تظهر القس وهو يطلب من كيم شيئا يتعلق بوظيفة بالنيابة عن شخص آخر. وأشار بيك إلى أنه شهد بتفاصيل الطلب، بما في ذلك هوية الشخص الذي طلب القس الخدمة له. ومع ذلك، لم يكشف بيك عن هوية الشخص للجمهور، واكتفى بالقول إن ذلك الشخص عبارة عن شخصية قوية جدا.