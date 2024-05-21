افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي في سيول اليوم الثلاثاء

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تستضيف كوريا الجنوبية وبريطانيا اليوم الثلاثاء قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة سيول، لمناقشة إنشاء لوائح لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستخدامه بطرق آمنة ومستدامة.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية إن قمة سيول للذكاء الاصطناعي لعام 2024 ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، وتأتي بعد حوالي ستة أشهر من قمة سلامة الذكاء الاصطناعي الافتتاحية، التي استضافتها بريطانيا في "بلتشلي باك" في شهر نوفمبر من عام 2023.وأوضحت الوزارة أنه بينما ركزت قمة سلامة الذكاء الاصطناعي الأولى على الاستجابات للمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فإن قمة سيول ستركز على على ثلاث أولويات، هي: السلامة في الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والشمولية.وفي اليوم الأول، سيتم تحديد جلسة افتراضية للقادة لمدة 90 دقيقة من الساعة 8:30 مساء، برئاسة الرئيس يون صوك يول ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.وفي اليوم الثاني، وهو الغد الأربعاء، سيتم عقد اجتماع شخصي للوزراء ذوي الصلة بشؤون التكنولوجيا الرقمية، يستضيفه وزير العلوم الكوري "لي جونغ هو" ووزيرة التكنولوجيا البريطانية "ميشيل دونيلان".