اللاعبة الكورية هو مي مي تفوز بميدالية ذهبية في بطولة الجودو العالمية

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فازت لاعبة الجودو الكورية "هو مي مي" بميدالية ذهبية في بطولة الجودو العالمية لتصبح الأولى في هذا المجال منذ 6 أعوام.وتغلبت اللاعبة "هو" التي تحتل المركز السادس عالميا في رياضة الجودو، على منافستها الكندية "كريستا ديغوتشي" التي تحتل المركز الأول عالميا، في نهائي منافسات السيدات لوزن 57 كيلوغراما، ضمن بطولة اتحاد الجودو العالمي لعام 2024، التي أقيمت في "مبادلة أرينا" في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها رياضة الجودو الكورية بميدالية ذهبية في البطولات العالمية منذ 6 أعوام، بعد فوز اللاعب "آن تشانغ ليم" بميدالية ذهبية في وزن 73 كيلوغراما، واللاعب "جو كو هام" في وزن 100 كيلوغرام، في بطولة عام 2018. كما أن هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها لاعبة كورية بميدالية ذهبية في بطولة عالمية منذ 29 عاما بعد فوز اللاعبة "جو مين سون" في منافسات وزن 66 كيلوغراما في عام 1995.وقد ولدت اللاعبة "هو" في اليابان من أب كوري وأم يابانية. وبعد أن تخلت عن جنسيتها اليابانية في عام 2021، حصلت على الجنسية الكورية.ومن المتوقع أن تتتافس "هو" أيضا للحصول على ميدالية ذهبية أخرى في أولمبياد باريس التي ستقام بعد شهرين.