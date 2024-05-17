1.5% زيادة في الصادرات الكورية في مايو

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زادت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 1.5% خلال العشرين يوما الأولى من شهر مايو الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير بعنوان "الوضع الحالي للصادرات والواردات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من مايو 2024" أصدرته هيئة الجمارك الكورية، بلغت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة 32 مليارا و749 مليون دولار بزيادة نسبتها 1.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة معدل الصادرات اليومي بناء على عدد أيام العمل، بنسبة 17.7%، حيث بلغ متوسط عدد أيام العمل 12.5 يوم، وهو أقل بيومين مقارنة مع العام الماضي.وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات الشهرية ظلت تسجل زيادة للشهر السابع على التوالي من أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر أبريل.وحسب القطاعات، زادت صادرات أشباه الموصلات بـ45.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بينما زادت صادرات السفن بـ155.8%، والمنتجات البترولية بـ1.9%.، بينما انخفضت صادرات السيارات بـ4.2%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ9%.وأضاف التقرير أن قيمة الواردات بلغت خلال العشرين يوما الأولى من هذا الشهر 33 مليارا و53 مليون دولار، بانخفاض نسبته 9.8%.وبذلك سجل الميزان التجاري الكوري عجزا بقيمة 34 مليون دولار، بعد أن كان قد سجل عجزا بقيمة مليارين و673 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.