الزعيم الكوري الشمالي يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني

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قالت وكالة الإنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير نشرته اليوم إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بعث ببرقية عزاء إلى إيران أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" في حادث تحطم طائرة مروحية.وقال كيم في برقيته التي أرسلها أمس إلى نائب الرئيس الإيراني "محمد مخبر"، إنه سمع عن النبأ الصادم بوفاة الرئيس الإيراني في حادث غير متوقع، معربا عن تعازيه العميقة لإيران حكومة وشعبا وأسرة الفقيد.ووصف كيم الرئيس الإيراني الراحل بأنه "صديق ودود للشعب الكوري الشمالي"، وأكد على ثقته بأن الحكومة والشعب في إيران سوف يتغلبون على الآلام ويمضون قدما بجدية نحو بناء دولة قوية ومزدهرة.وقد ظلت كوريا الشمالية تتواصل مع إيران باعتبارها دولة صديقة من خلال تنظيم العديد من اللقاءات رفيعة المستوى بينهما قبل جائحة كورونا، ثم عادت لتظهر الاهتمام بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين من خلال إرسال وزير التجارة الكوري الشمالي "يون جونغ هو" إلى طهران الشهر الماضي، وهو ما أثار إمكانية مناقشة التعاون العسكري بين الجانبين.