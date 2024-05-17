وزارة الدفاع الكورية تؤكد على التواصل الوثيق مع اليابان

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صرحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأنها تتواصل بشكل وثيق مع اليابان تنفيذا للاتفاق الذي توصل إليها الجانبان في العام الماضي.جاء ذلك تعليقا على تقارير صحفية يابانية قالت إنه من المتوقع أن تعقد الحكومتان الكورية واليابانية محادثات لوزيري الدفاع في نهاية الشهر الجاري من أجل التأكد من تدابير منع تكرار ما يسمى بـ"صراع طائرة الدورية"، والموافقة على استئناف التبادلات بينهما.وقال "جون ها كيو" المتحدث باسم وزارة الدفاع في سيول أمس إن البلدين قد أكدا على موقفيهما بالفعل في العام الماضي، كما اتفقا على إعداد تدابير لمنع تكرار أي مشاحنات مستقبلا.وكانت صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية قد قالت إن وزيري دفاع كوريا واليابان سيجتمعان على هامش مؤتمر الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" الذي سيعقد في سنغافوره في الفترة من 31 مايو وحتى 2 يونيو. وتماشيا مع ذلك، تدرس القوات البحرية الكورية ونظيرتها اليابانية تبادل وثيقة لمنع تكرار مشاكل طائرات الدورية. وأوضح المتحدث أن المشاورات جارية حاليا في هذا الشأن، ولكن من الصعب تقديم تفاصيل محددة حول تلك المشاورات.يشار إلى أن "صراع طائرة الدورية" بين كوريا الجنوبية واليابان نشأ من ادعاء الجانب الياباني أن سفينة الملك "كوانغ كيه تو" التابعة للقوات البحرية الكورية التي كانت تفتش قاربا كوريا شماليا لصيد الأسماك في البحر الشرقي يوم 20 ديسمبر 2018، قامت بتوجيه رادار للتحكم في إطلاق النار نحو طائرة دورية تابعة للقوات البحرية اليابانية، كانت تحلق بالقرب من السفينة.وكشف الجانب الياباني عن مقطع فيديو تم تصويره من داخل طائرة الدورية آنذاك باعتباره دليلا على تلك الادعاءات، لكن الجانب الكوري رفض ذلك قائلا إنه لم يكن هناك توجيه للرادار بل إن طائرة الدورية اليابانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض مهددة السفينة الكورية.وقد سبق لوزيري دفاع البلدين أن عقدا مباحثات ثنائية على هامش مؤتمر الأمن الآسيوي في سنغافوره في يونيو من العام الماضي، حيث اتفقا على إعداد تدابير لمنع تكرار مثل هذه المشاحنات العسكرية.