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الدولية

واشنطن تحذر من زيادة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بسبب انقسام مجلس الأمن

Write: 2024-05-21 15:40:49Update: 2024-05-21 15:48:53

واشنطن تحذر من زيادة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بسبب انقسام مجلس الأمن

Photo : YONHAP News

شددت  وزارة  الخارجية  الأمريكية مجددا  على  أن  جميع  التجارب الصاروخية  التي  تجريها كوريا  الشمالية،  تنتهك  العديد  من  قرارات  مجلس  الأمن  التابع للأمم  المتحدة. 
وأعرب  "ماثيو ميلر"  المتحدث  باسم  وزارة  الخارجية الأمريكية  أمس  عن  قلق  بلاده  من  عدم  إصدار  مجلس  الأمن  صوتا  واحدا  تجاه  الانتهاكات  الكورية الشمالية  المتكررة  منذ  عام  2017.
وحذر  من  أن  الانقسام داخل  مجلس  الأمن  الدولي  يشجع  كوريا  الشمالية على  زيادة  عمليات إطلاق  الصواريخ  الباليستية، داعيا  كلا  من  روسيا  والصين لاستخدام  نفوذهما  من  أجل  إجبار  كوريا  الشمالية على  الامتناع  عن  مثل  هذه  الأعمال  والعودة إلى  طاولة  المفاوضات. 
وأضاف  أن  التعاون  العسكري بين  كوريا  الشمالية وروسيا  يهدد  السلام والاستقرار  في  شبه  الجزيرة  الكورية، وهو  أمر  يشمل  الصين،  مشدداعلى ضرورة  أن  تمارس  بكين  نفوذها لمنع  زيادة  التعاون بين  بيونغ  يانغ  وموسكو.
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