وزير الخارجية الكوري يبحث التعاون مع سفراء 17 دولة من أمريكا اللاتينية

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دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" رؤساء البعثات الدبلوماسية لـ17 دولة من أمريكا اللاتينية، إلى مقر وزارة الخارجية الكورية، حيث ناقش معهم سبل توسيع التعاون المشترك.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، قال الوزير "تشو" خلال اللقاء أمس الثلاثاء، إن أمريكا اللاتينية ظلت دائما صديقة حميمة تظهر الصداقة الحقيقية والتضامن مع كوريا الجنوبية. وأشار أيضا إلى أن كوريا الجنوبية ودول أمريكا اللاتينية قامت مؤخرا بتعزيز التبادلات والتعاون في مجالات مثل الدفاع والفضاء والسيارات الكهربائية والهيدروجينية.وعلى وجه الخصوص، قال "تشو" إن الشبكة الدبلوماسية لكوريا الجنوبية مع أمريكا اللاتينية اكتملت في فبراير بإقامة علاقات دبلوماسية مع كوبا، التي كانت الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي ليست لكوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية معها.وأعرب "تشو" أيضا عن ترقبه لقمة مجموعة العشرين هذا العام التي ستعقد في البرازيل، وقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في بيرو.