المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية تزور سيول اليوم الأربعاء

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من المقرر أن تبدأ المبعوثة الأمريكية الخاصة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية "جولي تورنر"، زيارة إلى كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الأربعاء.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن زيارة "تيرنر" سوف تمتد من الأربعاء إلى السبت القادم. ومن المقرر أن تحضر المبعوثة الأمريكية الخاصة خلال فترة إقامتها في كوريا مؤتمر القيادة الآسيوية، كما ستلتقي بمسؤولين حكوميين كوريين جنوبيين، وأعضاء من المجتمع المدني، وهاربين كوريين شماليين.وقالت الوزارة إن تيرنر سوف تعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بمعالجة قضية الأسر المنقسمة في كوريا الشمالية من خلال التواصل مع أقارب المختطفين والمحتجزين وأسرى الحرب الذين لم يعودوا بعد إلى وطنهم. وأضافت الوزارة أن "تيرنر" سنتاقش من خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات "الصلات التي لا تنفصم" بين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والتهديدات التي يتعرض لها السلام الدولي.ومن المقرر أن تقوم المبعوثة الأمريكية أيضا بزيارة إلى جزيرة "صون يو" في منطقة "كون سان" بمقاطعة شمال جولا، وجزيرة "هونغ" في منطقة "سي نان" بمقاطعة جنوب جولا، حيث تم هناك اختطاف خمسة من طلاب المدارس الثانوية في كوريا الجنوبية خلال سبعينيات القرن الماضي، بواسطة جواسيس كوريين شماليين.