قائد مشاة البحرية يرفض طلب لعقد جلسة استجواب مشتركة

Photo : YONHAP News

استجوبت وكالة مكافحة الفساد الحكومية في كوريا أمس الثلاثاء قائد قوات مشاة البحرية "كيم جي هوان"، والعقيد "باك جونغ هون"، ضمن تحقيقاتها في قضية تعامل الجيش المثير للجدل مع التحقيق في وفاة أحد جنود مشاة البحرية العام الماضي.وقالت هيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين إن فريق التحقيق حاول استجواب الاثنين معا، لكن الاستجواب لم يتم بسبب رفض "كيم". وقد تم استجواب "كيم" لمدة 14 ساعة تقريبا، بينما تم استجواب "باك" لمدة تسع ساعات و30 دقيقة تقريبا. ورفض كيم المواجهة مع باك، قائلا إن مثل هذه المواجهة بين القائد الأعلى المسؤول عن قوات مشاة البحرية ومرؤوسه يمكن أن تسبب ضررا أكبر للمنظمة وتتعارض مع أداء واجباتهما.وبعد الاستجواب، قال محامي باك إن كيم، بصفته القائد، يجب أن يقول الحقيقة لحماية المنظمة العسكرية والحفاظ على شرف قوات مشاة البحرية. وقد استدعت هيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين كيم كمشتبه به يوم أمس الثلاثاء بعد استجوابه في يوم 4 مايو، حيث يواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة حقوق أحد الأفراد.ويشتبه في أن كيم لعب دورا في ممارسة نفوذ غير مبرر على تحقيق قوات مشاة البحرية الذي قاده باك، الذي ادعى أن كيم أمر بتقليص القضية، مشيرا إلى وجود تدخل من جانب المكتب الرئاسي. ونفى كيم أن يكون قد أدلى بمثل هذه التصريحات لباك.