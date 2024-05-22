يون يتعهد بالسعي لتحقيق السلامة والابتكار والشمولية في مجال الذكاء الاصطناعي

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قال الرئيس الكوري يون صوك يول إن كوريا الجنوبية سوف تتبع بشكل متناغم أسس سلامة الذكاء الاصطناعي والابتكار والشمولية كعضو مسؤول في المجتمع الدولي.وجاء تعهد الرئيس الكوري أمس الثلاثاء في كلمته الافتتاحية في جلسة عبر الفيديو للقادة المشاركين في اليوم الأول من قمة سيول للذكاء الاصطناعي، حيث قال إنه منذ ظهور "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، صار من المتوقع أن يكون للتطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تأثير هائل مضاعف على المجتمع البشري.وترأس الرئيس يون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قمة سيول للذكاء الاصطناعي، التي تأتي بعد حوالي ستة أشهر من قمة سلامة الذكاء الاصطناعي الافتتاحية التي استضافتها بريطانيا في نوفمبر من العام الماضي.وقال يون إنه شدد على الحاجة إلى وضع معايير رقمية لمواكبة التغيرات السريعة في البيئة الرقمية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ميثاق الحقوق الرقمية الذي أصدرته كوريا الجنوبية في سبتمبر من العام الماضي. ودعا الرئيس أيضا إلى إنشاء معايير رقمية عالمية، ورحب بجهود الدول الكبرى لإنشاء معاهد أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي، مشددا على الحاجة إلى تأمين سلامة الذكاء الاصطناعي لتقليل آثاره السلبية وضمان عدم إضرار الذكاء الاصطناعي برفاهية المجتمع والديمقراطية.وقد اعتمد المشاركون الذين حضروا جلسة القادة إعلان سيول من أجل الذكاء الاصطناعي الآمن والمبتكر والشامل.