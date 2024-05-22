ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا للشهر الخامس

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في شهر أبريل الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الصناعية، وعلى الرغم من انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 119.12 نقطة في أبريل. وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، شهد المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، نموا بنسبة 1.8% حيث أظهر زيادات على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي.ويقود هذا الارتفاعَ زيادة في أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.7%، وزيادة في أسعار الخدمات بنسبة 0.2%.ومع ذلك، انخفضت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بنسبة 3% في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين لهذه المنتجات بنسبة 11.6% مقارنة بالعام السابق.