المغني كيم هو جونغ يعتذر بعد استجوابه حول القيادة تحت تأثير الكحول

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قدم المغني "كيم هو جونغ"، المتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول في قضية صَدْم شخص وهروب، في وقت سابق من هذا الشهر، اعتذارا للجمهور، وأضاف أنه ليس هناك ما يمكنه قوله لأنه مذنب.وأدلى كيم بهذه التصريحات للصحفيين في أثناء مغادرته مركز شرطة منطقة "كانغ نام" في سيول، في حوالي الساعة 10:40 من مساء أمس الثلاثاء، بعد استجوابه لأكثر من ثماني ساعات. وأضاف كيم أنه تعاون بإخلاص مع التحقيقات، وسوف يفعل ذلك مرة أخرى إذا كان هناك تحقيق إضافي.وقال محاميه "تشو نام كوان" للصحفيين إنه خلال الاستجواب، اعترف كيم بجميع الاتهامات، بما في ذلك القيادة تحت تأثير الكحول، وقدم تفاصيل عن أنواع وكميات الكحول المحددة التي تناولها. وأضاف تشو أن كيم أغضب الجمهور بكذبة قيلت في تلك اللحظة، وعلى الرغم من أنها متأخرة، إلا أنه اعترف بالخطأ وطلب المغفرة من الشعب.ويُتهم الشاب البالغ من العمر 32 عاما باصطدامه بسيارة أجرة في منطقة كانغ نام في سيول يوم 9 مايو الجاري والفرار من مكان الحادث قبل أن يظهر مساعده في مركز الشرطة ويعترف كذبا بالجريمة. وبعد أيام من الإنكار، اعترف كيم يوم الاثنين بأنه كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول وقت وقوع الحادث.