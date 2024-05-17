كوريا تقدم مليوني دولار لوكالة الطاقة الذرية لمواجهة تهديدات الأمن النووي

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء بأن نائبة الوزير "كانغ إين سون" حضرت المؤتمر الدولي الرابع للأمن النووي الذي عقد في فيينا عاصمة النمسا خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري، حيث أكدت أن كوريا الجنوبية ستشارك في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي، كما ستقدم مليوني دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة تهديدات الأمن النووي.وأضافت في كلمة ألقتها أمام المؤتمر أن كوريا الجنوبية سوف تشارك بنشاط في المناقشات الدولية المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالأمن النووي، بما في ذلك دعم سلامة وأمن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، والتعاون في تطوير البرامج التدريبية الدولية، ووتطوير المفاعلات النووية صغيرة الحجم.وعلى هامش حضورها المؤتمر، أجرت المسؤولة الكورية "كانغ" لقاءات مع عدد من رؤساء المنظمات الدولية الرئيسية.وفي لقائها مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" أمس الثلاثاء، طلبت كانغ منه السماح للخبراء الكوريين بالمشاركة في عملية رصد تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية.وفي لقاء آخر مع السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "روبرت فلويد" أول من أمس الاثنين، طالبت "كانغ" المنظمة بالاستجابة السريعة والتعاون مع الحكومة الكورية الجنوبية، إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب نووية إضافية.