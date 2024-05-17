تأكيد أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة كانغ وان

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أبلغت مقاطعة كانغ وان الكورية عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية.ووفقا لسلطات الحجر الصحي، تم أمس الثلاثاء تأكيد حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة لتربية الخنازير في منطقة "تشوروان" كانت قد أبلغت عن حالة مشتبه بها بعد نفوق حوالي 30 خنزيرا مؤخرا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد حالة إصابة بهذا المرض منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.وقامت سلطات الحجر الصحي بإرسال فريق استجابة أولية وفريق آخر يتكون من خبراء في علم الأوبئة، إلى المزرعة المصابة التي يتم فيها تربية حوالي 1200 خنزير، واتخذت الإجراءات اللازمة للحجر الصحي، كما قررت إعدام جميع الخنازير في المزرعة كإجراء وقائي.وتبين أن هناك 65 مزرعة للخنازير في المناطق على بُعد 10 كيلومترات من المزرعة المتضررة، وأن عدد الخنازير التي تتم تربيتها فيها يبلغ حوالي 140 ألف خنزير.وأصدرت سلطات الحجر الصحي قرارا بتعليق الحركة بشكل مؤقت للعاملين والسيارات في مزارع الخنازير والمرافق ذات الصلة في 10 مناطق في مقاطعتيْ كانغ وان وكيونغ كي إلى جانب مدينة إنتشون.