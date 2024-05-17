كوريا وإندونيسيا تبحثان سبل توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي

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عقد وزير التجارة والصناعة الكوري "آن دوك غُن" محادثات في سيول اليوم الأربعاء مع وزير التجارة الإندونيسي "ذو الكفل حسن"، حيث بحث معه سبل توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.وأشاد الوزيران بزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين بفضل علاقات التعاون المعززة من خلال اجتماعات القمة الكورية الإندونيسية الأربعة التي عقدت خلال العامين الماضيين.واتفق الوزيران على تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الاستفادة من الهياكل الصناعية التكميلية، والمنصات التجارية، بما في ذلك اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين واتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الإقليمية.وطلب الوزير الكوري "آن" من الجانب الإندونيسي دعم الشركات الكورية العاملة في إندونيسيا، مشيرا إلى أن تلك الشركات تسهم في النمو الاقتصادي هناك.