كيم جونغ أون يحضر حفل افتتاح كلية لتدريب مسؤولي حزب العمال الحاكم

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حضر حفل افتتاح كلية مركزية لتدريب مسؤولي حزب العمال الحاكم، وذلك في منطقة "كوم سو سان" في العاصمة بيونغ يانغ.يذكر أن العمل في بناء تلك الكلية كان قد بدأ في شهر أبريل من العام الماضي، وقد قام "كيم" بزيارة تفقدية لها يوم الخامس عشر من مايو الجاري، وبالتالي تعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها "كيم" بزيارة للكلية.وفي كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، أكد "كيم" أن بناء كلية لتدريب مسؤولي حزب العمال الحاكم يعد أمرا ذا أهمية كبيرة من أجل ضمان استمرارية حزب العمال القائم على أفكار الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" وقيادته التي لا تقهر لجميع العصور.وعرض "كيم" شعار "دعونا نفتح صفحة عظيمة لبناء الحزب في عصر جديد"، داعيا مسؤولي الحزب إلى تسليح أنفسهم بالمُثل والمعتقدات والروح التي كانت موجودة لدى الجيل الأول من أعضاء الحزب.وتم رصد صورة لـ"كيم جونغ أون" معلقة جنبا إلى جنب مع صورتي الزعيمين السابقين في تلك الكلية، وهو أمر غير مسبوق.ويرى بعض المراقبين أن تعليق صورة "كيم جونغ أون" مع صورتي الزعيمين السابقين يشير إلى بداية عبادته في كوريا الشمالية.