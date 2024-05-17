كوريا الشمالية تصدّر لروسيا 60 صاروخا باليستيا من طراز كي إن 23

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صدّرت كوريا الشمالية 60 صاروخا باليستيا من طراز "كي إن 23" إلى روسيا، وقد تم إطلاق 20 منها ضد أوكرانيا.جاء ذلك في تصريح أدلى به وفد من منظمة "آي سي يو في" شبه الحكومية، في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية "كي بي إس" أمس الثلاثاء، خلال زيارة الوفد إلى سيول، حيث قال الوفد إن هذه المعلومات مؤكدة بواسطة سلطات المخابرات في أوكرانيا.وكانت حكومة أوكرانيا قد قالت في أوائل هذا العام إنه تم العثور على حطام صاروخ من طراز "كي إن 23" مكتوب عليه حروف كورية، في موقع قصف جوي روسي ضد أوكرانيا.وأكد الوفد أن كوريا الشمالية زودت روسيا بـ2.3 مليون من قذائف المدفعية، وأنها توفر ما يقرب من 150 ألف قذيفة إضافية كل شهر.وزعم الوفد أن دعم كوريا الشمالية العسكري لروسيا قد غير مشهد الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن هناك إمكانية بأن تستورد روسيا دبابات وعربات مدرعة وطائرات بدون طيار من كوريا الشمالية.